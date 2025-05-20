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بعد الاشتباك معه.. اعتقال قاتل المقدم "مهند ريسان الزيدي" في ذي قار


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على قاتل الشهيد المقدم "مهند ريسان الزيدي" في محافظة ذي قار.

وذكر بيان للوزارة أنه "بعملية امنية نوعية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة شرطة محافظة ذي قار من القاء القبض على قاتل الشهيد البطل المقدم (مهند ريسان الزيدي) الذي ارتقى شهيدا بتاريخ 2025/4/4 أثناء الواجب وخلال عملية القبض على احد المتهمين الخطرين في قرى قضاء الغراف".

وأضاف انه "نفذت القوة المشتركة من مكافحة الاجرام وخلية الصقور الاستخبارية ومديرية استخبارات ومكافحة الارهاب وسرية مغاوير الفوج الثالث واستخبارات لواء 14 شرطة اتحادية، عملية نوعية في احدى المناطق الصحراوية بين محافظتي ذي قار البصرة بعد اشتباك مع المتهم (احمد علي كريم) اسفرت عن تنفيذ امر القبض بحقه وضبط سلاح نوع RBK ومسدس بعد اصابته بساقه، اذ تم نقله الى المستشفى".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم إحالته الى الجهات التحقيقية المختصة وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولياً".

كما تمكنت القوة المنفذة للواجب من القاء القبض على 4 أشخاص آخرين ساهموا بهروب المتهم من العدالة وكذلك التأكد من موقفهم القانوني، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على القوات الأمنية، وفق البيان.

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بعد الاشتباك معه.. اعتقال قاتل المقدم "مهند ريسان الزيدي" في ذي قار
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