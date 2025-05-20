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هيئة النزاهة: السجن ست سنوات بحق منتحل صفة مدير عام في الهيئة


 

صرّحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مُتَّهم أقدم على انتحال صفة مديرٍ عامٍّ في أحد الأجهزة الرقابيَّة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن"محكمة جنايات الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم وجاهياً يقضي بسجن أحد المُتَّهمين لمُدَّة ست سنواتٍ، لإقدامه على انتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الهيئة، بقصد الحصول على منفعةٍ ماديَّـة من المُشتكي، بغية استحصال المُوافقات لتخصيص قطع أراضٍ له في مُحافظة بغداد". 

وأضافت أنَّ" المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، التي وجدتها كافيةً لتقصير المُتَّـهم، قرَّرت إدانته والحكم عليه وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983 الفقرة أولاً/ 1 و 2 منه)، فيما تضمَّن القرار إعطاء الحقّ للمُشتكي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".

وأشارت الى أن "الهيئة كانت قد دعت غير مرة المواطنين ومُؤسَّسات الدولة لتوخِّي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسميَّة، حاثة إياهم على إبلاغ الهيئة على مثل هذه الممارسات، بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين والمؤسَّسات أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة".

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هيئة النزاهة: السجن ست سنوات بحق منتحل صفة مدير عام في الهيئة
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