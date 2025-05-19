الحشد الشعبي يشدد إجراءاته الأمنية لحماية مزارع الحنطة في الأنبار

أكد آمر اللواء 54 في الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار صلاح العيساوي، اليوم الاثنين، أن قوات الحشد فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المساحات المزروعة بمحصول الحنطة، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية هذه الأراضي من أي محاولات تخريبية.

وقال العيساوي إن "قوات الحشد الشعبي باشرت بتأمين المزارع المزروعة بالحنطة من خلال فرض طوق أمني محكم، لتوفير الحماية خلال موسم الحصاد، وضمان انسيابية حركة الفلاحين ومركباتهم حتى ساعات متأخرة من الليل".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة وضعتها قيادة الحشد، وتهدف إلى منع أي تهديدات محتملة قد تطال المحاصيل الزراعية، لاسيما الحنطة والشعير، في مختلف مناطق الأنبار".

وأشار العيساوي إلى أن "الحشد الشعبي كثف من انتشاره في المناطق الزراعية، واتخذ سلسلة من التدابير الوقائية لضمان نجاح خطة التسويق الزراعي لهذا الموسم"، مؤكداً أن "حماية المحاصيل تُعد أولوية في ظل التحديات الأمنية التي قد تواجه القطاع الزراعي في المحافظة"