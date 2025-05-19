السوداني يؤكد أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي لتطوير مشاريع القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (19 أيار 2025)، أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي لتطوير مشاريع القطاع الخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بتمويل مشاريع القطاع الخاص، ضمن مبادرة الضمانات السيادية".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تسهيل الإجراءات لتحقيق التنمية الصناعية، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية وما حققته من نقلة اقتصادية مهمة في دعم عمل القطاع الخاص، ضمن رؤية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، بإيجاد الحلول السريعة لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لتسهيل تنفيذ مبادرات إقراض المشاريع الصغيرة والضمانات السيادية وإنجاحها، مؤكداً أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي ومساراته بهدف تطوير المشاريع.

كما وجّه بالتعاقد مع شركتين دوليتين، الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصادي العالمي، تعمل مستشاراً لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، والأخرى متخصصة بالعلاقات العامة؛ للمساهمة برفع التصنيف الائتماني للعراق.