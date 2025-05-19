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الرئيس الإيراني: علاقاتنا مع العراق عائلية


أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن مشروع طريق التنمية الذي تتبناه الحكومة ليس فقط للعراق بل للمنطقة بأسرها، فيما أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن العلاقات مع بغداد "عائلية".

وذكر بيان لوزارة الخارجية إن "رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، استقبل، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة طهران"، مبينًا أن "الوزير نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى الرئيس الإيراني، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

وأشاد بزشكيان، حسب البيان، "بمتانة العلاقات التاريخية بين العراق وإيران"، مشيرًا إلى، "الروابط العائلية والاجتماعية العميقة الممتدة بين شعبي البلدين منذ آلاف السنين".

وأكد، "تطلع بلاده إلى تطوير التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الاقتصاد والصناعة"، مشيرًا إلى، "وجود فرص واعدة للتعاون بين المحافظات العراقية المتاخمة لإيران".

وتابع البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى ملف المباحثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب حسين عن "دعم العراق لهذا المسار"، معبّرًا عن أمله في أن "تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة واتفاقٍ بين الطرفين يُسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران".

واستعرض الوزير حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، مشيرًا إلى "تطور العلاقات الاقتصادية والتبادل الثقافي والسياحي"، مؤكدًا، "أهمية مشروع طريق التنمية الذي تتبناه الحكومة العراقية، ليس فقط للعراق، بل للمنطقة بأسرها".

وزاد البيان، أن "اللقاء بحث مسألة تصدير الغاز واستيراد الكهرباء من إيران، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه الملفات"، وشدد الوزير على، أن "التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون استقرار شامل في المنطقة".

بدوره، أكد الرئيس الإيراني، حسب البيان، "استعداد بلاده لتقاسم إنجازاتها العلمية مع الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى، أن "ازدهار العراق من ازدهار إيران، في تأكيد على الترابط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين".

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