وزارة التربية: هذا العام سيشهد تطبيق أنظمة رقمية جديدة تهدف إلى ضبط سير الامتحانات

صرّحت وزارة التربية، عن استعدادها لإجراء امتحانات الصف الثالث المتوسط، المقرر انطلاقها صباح يوم غد الثلاثاء في عموم المحافظات، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح للوكالة الرسمية، إن "وزارة التربية أكملت جميع التحضيرات المتعلقة بإجراء الامتحانات، حيث عقد وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، عدة اجتماعات أفضت إلى إصدار توصيات مهمة لرفع مستوى الجاهزية وتهيئة القاعات والمراكز الامتحانية".

وأضاف، أن "أكثر من 665 ألف طالب وطلبة سيتوجهون يوم غد الثلاثاء إلى أكثر من 5200 مركز امتحاني موزعة بين مختلف أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزير أوصى بتوفير جميع المستلزمات الضرورية، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التبريد والتنسيق مع الوزارات الساندة، وفي مقدمتها وزارتا الكهرباء والداخلية، لتأمين الأجواء المناسبة داخل القاعات الامتحانية".

كما أوضح السيد، أن "هذا العام سيشهد تطبيق أنظمة رقمية جديدة تهدف إلى ضبط سير الامتحانات، إضافة إلى ربط شبكة كاميرات مراقبة في جميع المديريات العامة للتربية مع مقر الوزارة، لمتابعة مجريات الامتحانات لحظة بلحظة، خصوصاً خلال الساعات الأولى من بدء الامتحان".

وأشار إلى، أن "الامتحانات ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد، وهو التوقيت المعتمد في عموم العراق"، لافتاً إلى أن "وزارة التربية تتوقع أن تسير العملية الامتحانية بسلاسة، كما حدث في العامين الماضيين، خصوصاً وأن طلبة المرحلة المتوسطة غالباً ما يكونون أكثر استقراراً خلال الامتحانات، على عكس المرحلة الابتدائية التي قد تواجه بعض الإشكالات لكونها التجربة الأولى للطلبة".