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المجلس الوزاري يوافق على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية


 

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لإنهاء المعاملات والموافقات، إذ ذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة الخامسة عشرة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينًا، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف، أن "المجلس استضاف مستشار رئيس الوزراء؛ لتقييم عمل شركات التأمين وبالأخص شركة التأمين العراقية، وقدم المستشار ورقة عمل بخصوص آليات تطوير قطاع التأمين في العراق".

كما لفت البيان إلى، أن "المجلس استضاف مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة لغرض مناقشة آلية الرقابة على الشحنات المحورة وراثيًا كمحصول (كسبة فول الصويا) من خلال اعتماد إجازة الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة لتوفير قاعدة بيانات لتلك المواد لما لها من تأثير بيئي على صحة المواطنين وكذلك الماشية بكل أنواعها".

كذلك بيّن، أن "المجلس قرر التوصية إلى مجلس الوزراء لغرض شمول مادة كسبة فول الصويا بإجازة الاستيراد، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس وزراء وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والعدل والبنك المركزي العراقي وممثل القطاع الصناعي في مجلس تطوير القطاع الخاص لغرض تقديم دراسة متكاملة حول آليات إقراض المشروعات الصناعية وتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد".

وتابع، أن "المجلس قرر كذلك الموافقة على طلب وزارة الصناعة حول تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لإنهاء تلك المعاملات والموافقات من خلال ((لجنة تخصيص الأراضي إلى مشروعات الدولة)) المشكلة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على أن يضاف عضو من هيئة المدن الصناعية لتنسيق الأعمال مع هذه اللجنة"، لافتًا إلى، أن "المجلس وافق على طلب وزارة التخطيط تغيير مكون (إنشاء متنزه الجنوبي مدخل كركوك تكريت ) ليكون إنشاء متنزه شمال وجنوب مدينة كركوك وصب شوارع في قضاء الحويجة والقرى التابعة لها وكذلك في أحياء العروبة، الممدودة، والنصر". 

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