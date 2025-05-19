وزارة الاتصالات تصدر تعليمات قانون التوقيع الالكتروني تمهيدًا لإطلاقه

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الإثنين، إصدار تعليمات قانون التوقيع الالكتروني، في خطوة تمهيدية لإطلاق النظام بشكل نهائي بعد تشغيله تجريبيًا، مؤكدة أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في العراق، حيث ذكرت الياسري في بيان، إن "إصدار التعليمات جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيدًا لإطلاق التوقيع الالكتروني بصورة نهائية"، مشيرة إلى، أن "هذا القانون يمثل إنجازًا نوعيًا لحكومة الخدمات، ومفصليًا لوزارة الاتصالات في طريق التحول الرقمي الشامل".

وأضافت، أن "تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي يؤسس لمرحلة مهمة ومتقدمة تساهم في بناء مجتمع ودولة رقمية حديثة"، مؤكدة، أن "التوقيع الالكتروني، وفق آليات معتمدة، سيكون أساسًا للمعاملات الالكترونية في العراق".

كما بيّنت الوزيرة، أن "المشروع يُعد ركيزة أساسية لمشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يسهم بشكل مباشر في تهيئة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للابتكار والتطور التكنولوجي".

وأشارت الياسري إلى، أن "وزارة الاتصالات حصلت على شهادات من مدققين عالميين، تعترف بشهادة التوقيع الالكتروني العراقية دوليًا"، موضحة، أن "المشروع يوفر حماية قانونية وأمنية عالية للمعاملات الالكترونية سواء على مستوى المواطنين أو المؤسسات الحكومية والأكاديمية".

فيما اختتمت الوزيرة بالقول: إن "التوقيع الالكتروني سيساعد على تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة".