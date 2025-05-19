ملتقى في كربلاء المقدسة لمراجعة المناهج ومواكبة التطورات العالمية

برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مستشاره لشؤون التربية والتعليم عدنان السراج، أقامت مجموعة تكامل التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية، اليوم الإثنين، الملتقى التكميلي الأول تحت شعار (معاً للنهوض بواقعنا التربوي)، حيث ذكر مستشار رئيس الوزراء عدنان السراج للوكالة الرسمية، إن "الهدف من الملتقى هو إحياء نوعية التغيير المواكب للتطورات العالمية من حيث البرامج والمناهج والأساسيات والفلسفة".

كما وجّه السراج رسالة إلى الطلبة والمعلمين والمدرسين بأن التكييف مع أي برنامج يجب أن يتناسب مع حجم التطورات الموجودة في العالم.

بالمقابل، ذكر رئيس مجموعة تكامل التعليمية ليث الحيدري للوكالة الرسمية، إن "المحاور التي بحثها الملتقى تتضمن المناهج والإرشاد والتعليم الأهلي، ومن المؤمل الخروج بتوصيات عملية".