وزارة الإعمار: افتتاح قريب لمشاريع حيوية ضمن خطة فك الاختناقات المرورية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات عن قرب افتتاح نفقي ساحة النسور (4 و5) ومجسرات الطوبجي ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية مؤكدة أن هذه المشاريع وصلت إلى مراحلها النهائية، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع جديدة منها تأهيل شارع أبو نؤاس وإنشاء جسر الجادرية الثاني وربط جسر الطابقين بالجسر المعلق إلى جانب مشاريع أخرى تشمل جسر غزة وربط سريع محمد القاسم بطريق بغداد–كركوك واستكمال جسر الصرافية الثاني.

كما بين استمرار العمل في مشاريع الحزمة الثانية مثل مجسرات تقاطع محكمة بغداد الجديدة وجسر الكريعات إضافة إلى إنجازات سابقة شملت تأهيل ساحة الاحتفالات نصب الجندي المجهول ومرافق بمطار بغداد الدولي فضلا عن تحسينات في المنطقة الخضراء ومداخل مدينة الكاظمية.