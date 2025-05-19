ضبط عجلتين محملة بمشروبات كحولية مهربة في صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، ضبط عجلتين محملة بمشروبات كحولية مهربة مخبأة بالعجلات ضمن المحافظة، حيث ذكرت القيادة في بيان، أنه "تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات - سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر، ومفرزة فوج الطوارئ السابع، ضمن قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، من ضبط عجلتين الأولى نوع كيا جمبي، والثانية فورد خصوصي وهي محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام مخبأة بطريقة احترافية داخل العجلات ومعدة للتهريب عبر السيطرات".

وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية واحالتهم إلى الجهات المختصة تحت إشراف القضاء".