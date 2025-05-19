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شرطة صلاح الدين: القبض على عصابة متخصصة بتزوير تقارير اللجان الطبية


 

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الإثنين، القبض على عصابة متخصصة بتزوير تقارير اللجان الطبية، حيث ذكر قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء مصطفى أحمد حبيب للوكالة الرسمية، إن "مفارز قسم مكافحة إجرام سامراء، وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية لسرايا السلام، نفذت عملية نوعية اتسمت بالدقة والمهنية العالية تم فيها الإطاحة بعصابة كبيرة متخصصة بتزوير تقارير اللجان الطبية ومنح نسبة عجز لغرض إكمال معاملات ضحايا الإرهاب مقابل مبالغ مالية في دائرة صحة صلاح الدين (اللجنة الطبية الدائمية)".

كما أضاف، أنه "تم تشكيل فريق عمل متخصص لإدارة المعلومات والتحري عن العصابة ومتابعة تحركاتهم، وتم استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص بالقبض عليهم، حيث ضبط بحوزتهم قرارات صادرة من اللجان الطبية تحتوي على نسبة عجز بلغ عددها أربعة وستين تقريراً، وكتب ومخاطبات باسم اللجان الطبية معنونة إلى مؤسسة الشهداء تحتوي على نسب عجز مختومة وبدون صادر بعدد مئة وتسعة وأربعين كتاباً".

وتابع، "كما تم ضبط تقارير طبية صادرة من اللجان الطبية تحتوي على نسبة عجز كاملة ومختومة بلغ عددها اثنين وأربعين تقريراً، وضبط تقارير طبية أولية تحتوي على مشاهدات أولية بأسماء مواطنين مختومة وبدون صادر أو توقيع الطبيب المختص، إضافة إلى ثلاثة تقارير طبية أولية فارغة، وثلاث وكالات، وعشر استمارات خاصة بالتقارير الصادرة من اللجان الطبية تحتوي على باركود، وثلاثة أختام مزورة، وأربع عجلات، فضلاً عن دراجة نارية غير أصولية واحدة".

كذلك أكد، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين تحت إشراف القضاء، واعترفوا صراحةً بقيامهم بعمليات التزوير أعلاه، وجاري تنفيذ القرارات القضائية الصادرة كافة لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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شرطة صلاح الدين: القبض على عصابة متخصصة بتزوير تقارير اللجان الطبية
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