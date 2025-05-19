محافظة بغداد تشدد على إنجاز الأبنية المدرسية قبل العام الدراسي المقبل

شددت محافظة بغداد، اليوم الإثنين، على الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز الأبنية المدرسية قبل بدء العام الدراسي، بما يضمن فك الاختناقات الناتجة عن الدوام المزدوج والثلاثي، حيث ذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تراس اجتماعًا موسعًا مع مدير قسم الهندسة وممثلي الشركات المنفذة لمشاريع بناء المدارس في العاصمة، لمتابعة سير العمل وحث الجهات المنفذة على الإسراع في الإنجاز ضمن المواصفات المعتمدة".

كما أكد المحافظ، بحسب البيان، على "أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز الأبنية المدرسية قبل بدء العام الدراسي، وبما يضمن فك الاختناقات الناتجة عن الدوام المزدوج والثلاثي في المدارس، مشددًا على ضرورة مراعاة الجودة والضمانات الفنية في عمليات البناء".

وقال العلوي: إن "محافظة بغداد تتابع بشكل مستمر تنفيذ هذه المشاريع"، لافتًا إلى، أن "العديد منها قد تم إنجازه فعليًا خلال الفترة الماضية، بتمويل وإشراف مباشر من المحافظة، فيما لا تزال مشاريع أخرى قيد التنفيذ والتعاقد مع الشركات".

كما شدّد على، "ضرورة التزام الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية المعمول بها في الأنظمة العالمية، من خلال دعم مشاريع البنى التحتية كالمدارس، المتنزهات، والبلديات، بما يعكس شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع".