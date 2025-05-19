وزارة الكهرباء: استثناء المدارس والجامعات من القطع المبرمج للكهرباء خلال الامتحانات النهائية

وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل اليوم الاثنين بأستثناء المدارس والجامعات الحكومية والأهلية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات النهائية لعام 2025، حيث أوضح بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن القرار يشمل الجامعات أثناء امتحاناتها النهائية بالإضافة إلى المراكز الامتحانية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي).

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على دعم الطلبة وتوفير بيئة مناسبة لأداء امتحاناتهم في ظروف مريحة.