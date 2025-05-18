السوداني يؤكد استعداد العراق لتقديم مختلف أشكال الدعم لوكالة / الاونروا/

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استعداد العراق لتقديم مختلف أشكال الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الاونروا / .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان السوداني التقى اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليب لازاريني .

وجرى خلال اللقاء بحث جهود الوكالة في تأدية مهامها وتقديم خدماتها، في ظل ما تواجهه من معرقلات واستهدافات مباشرة من قبل قوات الاحتلال والتأكيد على أهمية وقف العدوان المستمر، والإسراع في إدخال المواد الإغاثية للمدنيين في غزّة، وفتح المعابر".

وجدد السوداني خلال اللقاء استعداد العراق لدعم جهود الاونروا وهو ما تجسد في المبادرات التي طرحها العراق خلال القمّتين العربية والتنموية، اللتين عُقدتا أمسِ في بغداد، التي كان من بينها طرح مبادرة تأسيس صندوق لإعمار غزّة