السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 157 شخصا

أفادت وسائل إعلام كويتية بسحب الجنسية من 154 شخصا وإسقاط شهادة الجنسية عن 3 أشخاص.

ووفقا للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» فقد نص المرسوم الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصا، وممن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، كما تسحب الجنسية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة، وذلك استنادا إلى المادة 21 مكررا من قانون الجنسية الكويتية المعنية بالتزوير./