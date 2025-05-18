ذي قار تنفي تسجيل إصابات بالحمى القلاعية في اهوار الجبايش

نفت إدارة المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، اليوم الأحد (18 أيّار 2025)، تسجيل أي حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية في مناطق أهوار قضاء الجبايش.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان أنها "تواصل من خلال المستشفى البيطري التعليمي في ذي قار التابع لدائرة البيطرة، حملات المتابعة الميدانية لأهوار الجبايش في محافظة ذي قار لمتابعة الموقف الوبائي والتحري عن حقيقة وجود إصابات لقطعان الجاموس بمرض الحمى القلاعية".

وأكدت الوزارة "عدم تسجيل أي حالات سابقة بمرض الحمى القلاعية ومعظم قطعان الجاموس ملقحة ضمن خطط دائرة البيطرة"، مشيرةً إلى أنه "تم فحص القطعان بدقة واتخاذ الإجراءات الوبائية، وإرسال تقرير وبائي وسحب عينات للتأكد من وجود الإصابة وعدمها، وحظر حركة حيوانات الماشية من وإلى مناطق الإصابة في قضاء الجبايش مع توفير العلاج المناسب من قبل كادر مستوصف الجبايش".

يذكر أن إدارة المستشفى البيطري في ذي قار والمستوصفات التابعة لها تحرص على نشر رسائل الاطمئنان بين المربين والمواطنين وتفنيد الإشاعات من خلال الاستجابة السريعة لاحتواء البؤر المرضية إن وجدت.

والحمى القلاعية هي مرض فيروسي يصيب الحيوانات ذات الحوافر، مثل الأبقار والأغنام والماعز، ويتميز المرض بظهور تقرحات في الفم والأقدام، مما يؤدي إلى صعوبة في الأكل والمشي.