السوداني يؤكد الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (18 أيّار 2025)، الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا وملفات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والجهود المبذولة لمعالجة آخر التطورات في المنطقة".

وثمن السوداني حسب البيان "زيارة غوتيرش إلى بغداد وحضوره القمة العربية"، مشيراً إلى "دوره الواضح والقوي في الدفاع عن حقوق الشعوب، ولاسيما قضية الشعب الفلسطيني".

وأكد السوداني على "تطور البرامج والمشاريع المشتركة بين العراق والأمم المتحدة، عبر وكالاتها الرئيسة، وبلوغها مراحل متميزة وفي مختلف المجالات"، لافتاً إلى "الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية ومواجهة التحديات".

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة من جانبه بـ"مستوى تنظيم القمّة العربية في بغداد، وما شهدته العاصمة من تطور ونمو ملحوظ على مستوى البناء والإعمار والبنى التحتية خلال السنتين الماضيتين"، مؤكداً "استمرار الدعم لمواقف العراق العربية والإقليمية ودروه في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح غوتيرش وفق البيان إلى أنه "وجه جميع الوكالات الأممية الرئيسة بتقديم كل الدعم للحكومة العراقية، في ما يتعلق بخططها التنموية المرسومة، ومساراتها نحو تعزيز كل ما من شأنه أن يدعم الأمن والاستقرار في العراق".