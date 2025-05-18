بطاقة (2500) ميغاواط.. دخول محطة الزبيدية الحرارية إلى الشبكة الوطنية

أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاحد، دخول محطة الزبيدية الحرارية بكامل طاقتها البالغة (2500) ميغاواط إلى الشبكة الوطنية بعد اكتمال اعمال الصيانة الشاملة.

وذكر بيان للوزارة أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وخلال زيارته إلى محافظة واسط، اليوم الأحد، أعلن دخول ‏محطة الزبيدية الحرارية بكامل طاقتها إلى الشبكة الوطنية بطاقة 2500 ميغاواط، بعد اكتمال أعمال الصيانة الشاملة من قبل كوادر المحطة ‏والشركة المصنعة".

وأضاف البيان، أنه "تأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بضرورة زيارة المحافظات بشكل مستمر للاطلاع ‏ميدانياً على سير المشاريع الخدمية وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.".

وكشف الوزير، وفق البيان، أن "مجموع الصيانات في المحطات الكهربائية لهذا العام بلغت أكثر من 15 ألف ميغاواط".

وتعد محطة الزبيدية الحرارية واحدة من أكبر المحطات الكهربائية في العراق، وتتكون من (٦) وحدات إنتاجية، ويمثل إعادة تشغيلها بكامل طاقتها إضافة مهمة للمنظومة الكهربائية الوطنية، خاصة مع ‏اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وفق البيان.