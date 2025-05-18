وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد (18 أيار 2025) إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، أفاد أول أمس الجمعة، بأن وزير الخارجية فؤاد حسين سيجري زيارة رسمية إلى طهران يوم الأحد، للمشاركة في أعمال منتدى "حوار طهران 2025" وبحث ملفات سياسية وأمنية إقليمية وثنائية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم": "إن الزيارة ستشمل لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، إلى جانب حضور جلسات منتدى طهران الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية عبر مركز الدراسات السياسية والدولية"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي سيكون من بين الشخصيات العراقية البارزة المشاركة في المنتدى".

والمنتدى الذي يستمر يومين، "يمثل مبادرة دبلوماسية لتعزيز الحوار الإقليمي ومناقشة التحديات المشتركة، وسيشارك فيه وفود من أكثر من 50 دولة حول العالم، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء في السياسة والأمن".

يذكر أن وزير الخارجية فؤاد حسين قد أعلن في وقت سابق، عزمه التوجه إلى طهران بعد انتهاء القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي استضافتها العاصمة بغداد أمس السبت، بمشاركة قادة وزعماء عرب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويُعد "منتدى حوار طهران" من أبرز المنصات الدبلوماسية السنوية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطرح رؤيتها تجاه الأمن الإقليمي ومستقبل التعاون بين دول الشرق الأوسط.

ويُنتظر أن تتركز مناقشات نسخة هذا العام على تطورات الحرب في غزة، ومستقبل العلاقات الخليجية – الإيرانية، وتداعيات التغيير في الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب.