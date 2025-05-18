مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات قرابة مليون و300 ألف ناخب

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، تحديث بيانات قرابة مليون و300 ألف ناخب.

وذكرت المفوضية في بيان أن "عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم في عموم العراق بلغ 1.292.045". وأضافت أن "نينوى تصدرت عدد المحدثين بـ 201.186، تلتها بغداد/الرصافة بـ 137.122، ثم بغداد/الكرخ بـ 127.702".

وأشارت إلى أن "أربيل حلت في المرتبة الرابعة بـ 95.417 ناخبا تليها صلاح الدين بـ74.808، ثم الأنبار بـ71.825 ومن ثم كركوك بواقع 71.407".