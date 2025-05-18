الأخبار

مصدر امني يكشف تفاصيل الاشتباك الامني الذي وقع بمنطقة الدعوم بمحافظة كربلاء المقدسة


كشف مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، عن تفاصيل مقتل مطلوب خطير خلال اشتباك مسلح مباشر مع قوة من الشرطة المحلية شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن "مفرزة من الشرطة المحلية كانت تنفذ واجبا لاعتقال متهم صادرة بحقه مذكرة قبض رسمية منذ أسابيع، وذلك في منطقة زراعية تُعرف بـ"الدعوم" شرقي كربلاء المقدسة".

وبيّن، أن "القوة ما إن وصلت إلى المنزل حتى بادرت إلى الاشتباك مع المتهم، مما أدى إلى إصابة أحد المنتسبين بجروح حرجة نتيجة إطلاق نار مباشر، حيث نُقل على إثرها إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج".

وأضاف أن "القوة قامت بمحاصرة المنزل من جميع الجهات، قبل أن يُسمع إطلاق نار من داخل الدار، وعند اقتحامه تبيّن أن المتهم أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه بعد أن أدرك أنه محاصر ولا مفر له"، نافيًا في الوقت ذاته "قيام القوة الأمنية بقتله خلال الاشتباك".

وأشار إلى أن "المتهم كانت بحقه مذكرة قبض على خلفية مشاكل مع أقاربه تطورت إلى نزاع عشائري شديد"، مؤكدًا أن "جثته نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم رفع حالة الاستنفار الأمني في المنطقة التي باتت تشهد هدوءًا حاليًا".

وكانت قيادة شرطة كربلاء أعلنت، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، عن فتح تحقيق في حادثة انتحار متهم أثناء ملاحقته وإصابة منتسب خلال الاشتباك معه في المحافظة.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان، أنه "ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في كربلاء خبرًا مفاده: (مقتل رجل أمن بعد مشاجرة في منطقة الدعوم بقضاء الجدول الغربي)، شرعت مفارز وتشكيلات قيادة شرطة كربلاء، وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بعملية أمنية نوعية ومحكمة في منطقة الدعوم استهدفت متهمًا خطيرًا مطلوبًا للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت: "باشرت القوة الأمنية بتطويق المنزل وإغلاق جميع منافذ الهروب، مما دفع المتهم إلى الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبل إلقاء القبض عليه. وخلال تنفيذ الواجب، أُصيب أحد المنتسبين بجروح نتيجة الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفيما يتعلق بالحادث، فقد فُتح تحقيق رسمي في ملابساته".

وأكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء "استمرار عملياتها الاستباقية وملاحقة المطلوبين للعدالة، حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على (20) قطعة أثرية في الديوانية
السوداني يؤكد استعداد العراق لتقديم مختلف أشكال الدعم لوكالة / الاونروا/
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 157 شخصا
رئيس أركان الجيش يتفقد الأراضي التابعة لوزارة الدفاع وآمرية مواقع المنطقة الوسطى في أبي غريب
الأمن النيابية: التوسع التركي تهديد للأمن الوطني واستجواب وزير الخارجية وارد
ذي قار تنفي تسجيل إصابات بالحمى القلاعية في اهوار الجبايش
التعليم توقف المنظومة الإلكترونية لدائرة البعثات لمدة اسبوع
السوداني يؤكد الاستمرار بالتعاون للمضي في تحقيق مستهدفات التنمية
الاتحاد الأوروبي يهنئ العراق: تنظيمكم للقمتين العربية والتنموية لافت
بطاقة (2500) ميغاواط.. دخول محطة الزبيدية الحرارية إلى الشبكة الوطنية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك