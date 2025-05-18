مصدر امني يكشف تفاصيل الاشتباك الامني الذي وقع بمنطقة الدعوم بمحافظة كربلاء المقدسة

كشف مصدر أمني في محافظة كربلاء، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، عن تفاصيل مقتل مطلوب خطير خلال اشتباك مسلح مباشر مع قوة من الشرطة المحلية شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن "مفرزة من الشرطة المحلية كانت تنفذ واجبا لاعتقال متهم صادرة بحقه مذكرة قبض رسمية منذ أسابيع، وذلك في منطقة زراعية تُعرف بـ"الدعوم" شرقي كربلاء المقدسة".

وبيّن، أن "القوة ما إن وصلت إلى المنزل حتى بادرت إلى الاشتباك مع المتهم، مما أدى إلى إصابة أحد المنتسبين بجروح حرجة نتيجة إطلاق نار مباشر، حيث نُقل على إثرها إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج".

وأضاف أن "القوة قامت بمحاصرة المنزل من جميع الجهات، قبل أن يُسمع إطلاق نار من داخل الدار، وعند اقتحامه تبيّن أن المتهم أنهى حياته بإطلاق النار على نفسه بعد أن أدرك أنه محاصر ولا مفر له"، نافيًا في الوقت ذاته "قيام القوة الأمنية بقتله خلال الاشتباك".

وأشار إلى أن "المتهم كانت بحقه مذكرة قبض على خلفية مشاكل مع أقاربه تطورت إلى نزاع عشائري شديد"، مؤكدًا أن "جثته نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم رفع حالة الاستنفار الأمني في المنطقة التي باتت تشهد هدوءًا حاليًا".

وكانت قيادة شرطة كربلاء أعلنت، اليوم الأحد (18 أيار 2025)، عن فتح تحقيق في حادثة انتحار متهم أثناء ملاحقته وإصابة منتسب خلال الاشتباك معه في المحافظة.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان، أنه "ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في كربلاء خبرًا مفاده: (مقتل رجل أمن بعد مشاجرة في منطقة الدعوم بقضاء الجدول الغربي)، شرعت مفارز وتشكيلات قيادة شرطة كربلاء، وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بعملية أمنية نوعية ومحكمة في منطقة الدعوم استهدفت متهمًا خطيرًا مطلوبًا للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وذلك بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت: "باشرت القوة الأمنية بتطويق المنزل وإغلاق جميع منافذ الهروب، مما دفع المتهم إلى الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبل إلقاء القبض عليه. وخلال تنفيذ الواجب، أُصيب أحد المنتسبين بجروح نتيجة الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفيما يتعلق بالحادث، فقد فُتح تحقيق رسمي في ملابساته".

وأكدت قيادة شرطة محافظة كربلاء "استمرار عملياتها الاستباقية وملاحقة المطلوبين للعدالة، حفاظًا على أمن واستقرار المحافظة وسلامة المواطنين".