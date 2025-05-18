رئيس الوزراء: بغداد ستبقى مصدر قوة واقتدار وركيزة في صنع القرار العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بغداد ستبقى دائمًا ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوة واقتدار، وركيزة في صنع القرار العربي، إذ ذكر السيد السوداني في تدوينة على منصة (إكس)، "أتقدم بالشكر الوافر باسم العراق، حكومةً وشعباً، للإخوة العرب الذين شاركوا في قمّتي بغداد؛ العربية والتنموية، اللتين نأمل أن تسهم مخرجاتهما في تحقيق تطلعات شعوبنا في كل مكان من أرجاء العالم العربي".

وأضاف، أن "بغداد ستبقى دائمًا ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوة واقتدار، وركيزة في صنع القرار العربي، وهو ما تجسد في استضافتها للأشقاء، وما خرج عنها من مبادرات ومقررات تواكب حجم التحديات التي تواجهنا اليوم".

واختتم قوله: "قلوب العراقيين وأياديهم مفتوحة دائمًا لكل خطوة فعالة ترسم المستقبل، وكل جهد يدعم الاستقرار والتنمية ويحدّ من انتشار الصراعات ويلبي آمال شعوبنا".