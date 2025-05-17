رئيس الجمهورية : نجاح قمة بغداد يؤكد إصرار العراق على دوره الحيوي في المنطقة

ثمن رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استضافة العاصمة بغداد لأعمال القمة العربية ومشاركة الزعماء والقادة العرب، معتبراً أن هذا النجاح يعكس إصرار العراق على استعادة دوره المحوري والفاعل في محيطه الإقليمي.

وقال رشيد، في تغريدة على منصة أكس :"استضافت عاصمتنا بغداد بنجاح، القمة العربية وضيوفها الكرام من الزعماء والقادة ورؤساء الوفود المشاركة، في خطوة تؤكد إصرار العراق على أداء دوره الحيوي في المنطقة".

واضاف "كما تبنّي سياسة خارجية تقوم على إرساء الأمن والاستقرار والسلام، والعمل المشترك في الارتقاء ببلداننا نحو علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية تخدم شعوب المنطقة التي عانت الكثير وتنتظر منا الأفضل"