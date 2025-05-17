وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالقمة العربية

أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية في بغداد، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (17 أيار 2025)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالقمة في دورتها الرابعة والثلاثين التي عُقدت اليوم.

وقال الشمري في بيان: "لقد اجتمعت العزيمة والإصرار في قلوب رجال أحبوا وطنهم العراق وراحوا يحثون الخطى لكي يظهر هذا البلد الذي يعشق الحياة بالصورة الحقيقية والناصعة أمام أنظار العالم، بعد أن أعدوا الخطط لتأمين القمة العربية في بغداد السلام".

وأضاف: "على بركة الله سبحانه وتعالى نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين قمة بغداد الرابعة والثلاثين، نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الكبير لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وإلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإلى وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا لتنظيم وإعداد مؤتمر القمة العربية فؤاد حسين، كما أشكر جميع أعضاء اللجنة الأمنية العليا لتأمين قمة بغداد ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وبارك الشمري "وحيّا الجهود الجبارة التي بُذلت من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات والوزارات والمؤسسات والهيئات وكل من ساند عمل القوات الأمنية العراقية لإنجاح هذا الحدث المهم".

وتابع: "إننا اليوم حملنا رسالة السلام ووضعناها بيد الوفود العربية التي حلّت معززة مكرمة في بلدها الثاني العراق".

واستضافت العاصمة بغداد اليوم السبت، القمتين العربية والتنموية وسط حضور متباين على مستوى التمثيل لدول أعضاء الجامعة العربية من القادة والرؤساء.

وخصص العراق خلال القمة تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، في إطار دعمه "للأشقاء المتضررين من الأزمات والكوارث".

وحث البيان الختامي للقمة العربية، المجتمع الدولي على الضغط من أجل وقف إراقة الدماء في غزة، وأكد الرفض القاطع لكل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان على غزة، وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلى أهمية التنسيق المشترك لفتح جميع المعابر وتمكين الوكالات الأممية من القيام بدورها، وأكد "مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني".