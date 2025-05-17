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"لا شيء سيتغير".. ناشط كردي يفسر فتور المواطنين تجاه تشكيل الحكومة


علق الناشط المدني في احتجاجات السليمانية، دانا محمد، اليوم السبت (17 أيار 2025)، على عدم اكتراث المواطن الكردي لتأخر عملية تشكيل حكومة كردستان لأكثر من 8 أشهر.

وقال محمد في حديث صحفي إن "المواطن الكردي لا يكترث لتأخر تشكيل الحكومة، لعلمه بأن تشكيل الحكومة الجديدة أو بقاء الحالية لن يغير من واقعه أي شيء، لتكرار ذات الوجوه، وذات الأحزاب".

وأضاف أن "المواطن يخرج للاحتجاج للمطالبة بصرف الرواتب، لأنها تتعلق بقوت يومه، وحياته، ولكنه لا يريد أن يتظاهر أو يحتج أو يكترث لتأخر تشكيل حكومة كردستان، لأنه يدرك بأنه في حال تشكلت الحكومة الجديدة فإن الواقع لن يتغير، وقد تسوء الأوضاع أكثر".

وأشار إلى أن "الانتخابات لم تغير من الواقع السياسي، وبالتالي الوجوه ستتكرر، ولهذا المواطن غير متحمس لتأخر تشكيل الحكومة، لأنه بالأساس فإن أعدادًا كبيرة من المواطنين قاطعوا الانتخابات".

وتشهد عملية تشكيل حكومة إقليم كردستان تعثّرًا مستمرًا منذ الانتخابات الأخيرة، وسط خلافات عميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأفادت مصادر إعلامية، يوم الاثنين (5 أيار 2025)، بأن الحزبين اتفقا على توزيع الوزارات في الكابينة الوزارية العاشرة.

ورغم التوافق، لم تتشكل حتى اليوم الحكومة الجديدة وسط استمرار الأزمات التي تعصف بالمواطن في كردستان، على رأسها أزمة الرواتب المتجددة في كل شهر.

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