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السوداني: بغداد ستبقى دائماً ساحة للعمل العربي المشترك ومصدر قوّة واقتدار


أعرب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (17 أيار 2025)، عن شكره وتقديره للدول العربية التي شاركت في قمة بغداد العربية التنموية، مؤكدًا أن ما خرجت به القمتان يُعد خطوة نحو تحقيق تطلعات الشعوب العربية في مختلف أنحاء العالم.

وقال السوداني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" (تويتر سابقًا)، : "أتقدم بالشكر الوافر باسم العراق، حكومة وشعبًا، للإخوة العرب الذين شاركوا في قمتي بغداد، العربية والتنموية، اللتين نأمل أن تساهم مخرجاتهما في تحقيق تطلعات شعوبنا في كل مكان من أرجاء العالم العربي".

وأضاف أن "بغداد ستبقى دائمًا ساحة للعمل العربي المشترك، ومصدر قوة واقتدار وركيزة في صنع القرار العربي، وهو ما تجسد في استضافتها للأشقاء، وما خرج عنها من مبادرات ومقررات تواكب حجم التحديات التي نواجهها اليوم".

وختم بالقول: "قلوب العراقيين وأياديهم مفتوحة دائمًا لكل خطوة فعالة ترسم المستقبل، وكل جهد يدعم الاستقرار والتنمية ويحد من انتشار الصراعات، ويلبي آمال شعوبنا".

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