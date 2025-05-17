أبو الغيط: العراق هو الدولة الأولى التي تترأس القمتين السياسية والاقتصادية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، (17 أيار 2025)، عن "عميق شكره" للعراق، مشيداً بـ"حسن التنظيم والأداء العراقي المحترم" الذي شهده مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وأكد أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين عقب انتهاء القمتين العربية والتنموية، أن "ما شهدناه في بغداد يعكس تعافيها"، مشيراً إلى أن "العراق هو الدولة الأولى التي تترأس القمتين السياسية والاقتصادية".

وفي سياق متصل، حذر أبو الغيط من أن "المنطقة اليوم تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات"، لافتاً إلى أن "منظومة الدفاع العربي المشترك فكرة طرحت للنقاش عام 2015 لكنها مجمدة حالياً".

كما كشف الأمين العام للجامعة العربية عن "دعوة من الصين لعقد قمة عربية صينية في العام المقبل".