وزير الخارجية يعلن: قرارات مهمة خرجت عن قمة بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، أن قرارات مهمة خرجت عن القمة العربية التي عقدت في بغداد اليوم، مشيرا الى أن العراق اقترح تشكيل لجنة عربية لحل الازمات العربية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، "خالص الشكر والامتنان لاصحاب الجلالة وقادة الدول والوفود العربية على مشاركتهم الفاعلة في القمة لتعزيز العمل العربي، وما قامت به جامعة الدول العربية لانجاح هذه القمة يعد عملاً مهماً".

وأضاف أن "العديد من الوزارات العراقية كان لها دور كبير في انجاح القمة لاظهار بغداد بهذا المنظر المشرف"، لافتا الى أن "العراق يشكر البحرين ولبنان على تسليمهما اعمال القمة الى العراق".

وأشار حسين الى ان "وسائل الاعلام لعبت دورا كبيرا في نقل الصورة الحقيقية عن العراق ودوره قي احتضان الاشقاء"، كاشفا أن "جملة قرارات مهمة خرجت عن قمة بغداد بعد جملة نقاشات حيث شهدت تقاربا عربيا حول ابرز الملفات وتصدرت القضية الفلسطينية اعمال القمة كونها الملف الابرز بين القضايا العربية".

ولفت الى أن "القمة ناقشت الازمات في عدد من الدول العربية وبحثت الحلول التي من شأنها ان تحفظ سيادة هذه الدول ويحفظ كرامتها"، مضيفا "العراق اقترح تشكيل لجنة عربية لحل الازمات العربية مبنية على الحوار والعمل المشترك".

وكشف وزير الخارجية أن "القمة التنموية ركزت مخرجاتها على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وشددت اهمية التجارة البينية واقامة مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي"، معتبرا أن "انعقاد القمتين في بغداد يعد رسالة بأن العراق استعاد عافيته وانطلق بمرحلة من التعاضد والعمل العربي المشترك".