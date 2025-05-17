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أمير قطر يشيد بإجراءات تنظيم القمة وما تضمنته من رسائل ومواقف


 

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، لقاءً ثنائياً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي ترأس وفد بلاده إلى أعمال القمة العربية الـ34، المنعقدة اليوم السبت في العاصمة بغداد، إذ ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

بالمقابل، بارك أمير قطر للعراق ترؤسَه القمةَ العربية، مشيداً بإجراءات تنظيم عقد القمة وما تضمنته من رسائل ومواقف تدعم تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وفق البيان.

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