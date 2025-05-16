السوداني يؤكد رفض العراق ما يتعرض له لبنان والأراضي الفلسطينية من انتهاكات

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن العراق يتحرك لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء علاقات تقوم على الحوار والتفاهم، ويرفض ما يتعرض له لبنان والأراضي الفلسطينية من انتهاكات.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مساء اليوم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.

واوضح انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين من خلال اللجنة الوزارية العليا المشتركة

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل لحل الأزمات والمضي نحو التنمية والتكامل الاقتصادي.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني الدعم والمساندة التي يقدمها العراق معربا عن أمله بأن تشكل القمة العربية في بغداد انطلاقةً جديدة بقيادة العراق، لتوحيد المواقف ومعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار.