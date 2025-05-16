السفير الإيراني يزور النجف ويبحث مع محافظها سبل التعاون المشترك

استقبل محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الجمعة ، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له.

و ذكر المكتب الإعلامي للمحافظ انه"جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة المحلية في النجف الأشرف في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والخدمية.

وأكد الجانبان استعدادهما التام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المحافظة وأبنائها و وزائري مرقد أمير المؤمنين (ع) وعلى كافة الأصعدة.

كما تم التباحث بشأن تقديم التسهيلات أمام الزوار العراقيين والإيرانيين المسافرين والوافدين عبر مطار النجف الأشرف الدولي خلال المناسبات الدينية والزيارات المليونية.