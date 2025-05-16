الأخبار

السفير الإيراني يزور النجف ويبحث مع محافظها سبل التعاون المشترك


استقبل محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الجمعة ، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له.

و ذكر المكتب الإعلامي للمحافظ انه"جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة المحلية في النجف الأشرف في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والخدمية.

وأكد الجانبان استعدادهما التام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المحافظة وأبنائها و وزائري مرقد أمير المؤمنين (ع) وعلى كافة الأصعدة.

كما تم التباحث بشأن تقديم التسهيلات أمام الزوار العراقيين والإيرانيين المسافرين والوافدين عبر مطار النجف الأشرف الدولي خلال المناسبات الدينية والزيارات المليونية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد رفض العراق ما يتعرض له لبنان والأراضي الفلسطينية من انتهاكات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تسارع نحو المواجهة.. بين طموحات أمريكا وتحديات روسيا مع الغرب
السوداني يوجه وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات للإعلاميين والصحفيين لتغطية فعاليات القمة العربية
رئيس الوزراء الإسباني يصل إلى بغداد للحضور ضيفاً على مؤتمر القمة العربية
السفير الإيراني يزور النجف ويبحث مع محافظها سبل التعاون المشترك
الكشف عن مقبرة جماعية في الانبار تضم رفات عشرات الشهداء الذين أُعدموا إبان حكم النظام البائد
الاعتداء على كوادر مستشفى القيارة.. إصابات وتحقيقات جارية في نينوى
السوداني: نأمل أنْ تكون قمّة بغداد عاملاً مهماً يسهم في وقف الانتهاكات
السوداني: جاهزون لإنجاح القمة العربية
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يصل بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك