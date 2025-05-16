الاعتداء على كوادر مستشفى القيارة.. إصابات وتحقيقات جارية في نينوى

أكد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، تعرّض سبعة من الكوادر الصحية في مستشفى القيارة جنوب الموصل لاعتداء عنيف، أثناء مشاجرة نشبت مع عدد من المراجعين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الكادر الطبي واحتجاز عدد من المتورطين.

وأوضح المصدر أن "الاعتداء تسبب بإصابات ورضوض متفرقة في صفوف الكادر الطبي، وتم نقل بعضهم لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى "فتح تحقيق موسع بشأن الحادث، مع احتجاز ثلاثة إلى أربعة أشخاص على ذمة التحقيق حتى اللحظة".

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على الكوادر الطبية في عدد من مستشفيات العراق، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية الصحية أو ضغوط مجتمعية متزايدة. ويُرجع مراقبون هذه الظاهرة إلى ضعف الإجراءات القانونية الرادعة، وغياب ثقافة احترام المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى نقص الخدمات الذي يفاقم من توتر المراجعين.

وكانت نقابات طبية ومؤسسات صحية قد طالبت في وقت سابق الحكومة العراقية بسن قوانين خاصة لحماية العاملين في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن استمرارية الخدمة، خصوصًا في المستشفيات الحكومية التي تستقبل آلاف الحالات يوميًا وسط نقص حاد في الكوادر والتجهيزات.