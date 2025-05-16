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السوداني: نأمل أنْ تكون قمّة بغداد عاملاً مهماً يسهم في وقف الانتهاكات


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (16 أيار 2025)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، المزمع انعقادها يوم غد السبت في العاصمة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "اللقاء شهد استعراضًا لأبرز الملفات والمبادرات التي ستُطرح في اجتماعات القمة، حيث تطابقت المواقف بين الجانبين إزاء التحديات الراهنة في العالم العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "الغياب الدولي أسهم في تفاقم الأوضاع في غزة والضفة الغربية"، معربًا عن أمله في أن "تسهم قمة بغداد في وقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمواقف الرسمية والشعبية العراقية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى "رغبة السلطة الفلسطينية في توسيع التعاون مع العراق عبر تشكيل لجنة وزارية عليا مشتركة بين البلدين، لتفعيل العمل الثنائي المشترك".

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