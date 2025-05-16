السوداني: جاهزون لإنجاح القمة العربية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (16 أيار 2025)، جاهزية العراق لانجاح القمة العربية التي تنطلق غدا السبت.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان السوداني، "استقبل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود، الذي وصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34، التي تستضيفها العاصمة بغداد يوم غد السبت".

وأكد السوداني وفقاً للبيان "تهيئة كل متطلبات نجاح القمة العربية لإصدار قرارات تتناسب مع حجم التحديات والتطورات العربية والإقليمية".

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن أمله بنجاح القمة في بغداد،" مؤكداً "أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين والاستعداد لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، في ظل ما تملكه بلاده من ثروات وموارد طبيعية، بشكل يعود بالنفع لكلا البلدين".