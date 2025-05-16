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بوتين يعلق على قمة بغداد برسالة خطية خاصة


تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق المتبادل تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رشيد، استقبل اليوم الجمعة 16 أيار 2025 في قصر السلام ببغداد، نائب وزير الخارجية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف".

ورحب رشيد، ببوغدانوف، الذي نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته بنجاح قمة بغداد وتحقيق الأهداف التي ستعقد من أجلها، كما حمل رئيس الجمهورية المبعوث الخاص شكره وتحياته للرئيس بوتين، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل الاتفاقيات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وبما ينسجم وتطلعات الشعبين الصديقين، وفق البيان.

وأكد رئيس الجمهورية، أن "القمة العربية التي يرعاها العراق تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن طريق دعم الجهود الإقليمية والدولية الساعية لتخفيف التوتر وتوسيع آفاق التعاون بين الجميع، مشيراً إلى أن العراق يتمتع اليوم بالاستقرار الداخلي على مختلف المستويات ويمتلك علاقات دولية متميزة تؤهله لأداء دوره المحوري في حلحلة الأزمات وترسيخ الاستقرار الإقليمي".

 

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