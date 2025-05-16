الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني يشيد بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي


أشاد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي، فيما أكد أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، نواف سلام، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار".

وأضاف البيان، أنه "شارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، حيث رحب فؤاد حسين بالدكتور نواف سلام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان"، مشيراً إلى "الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء".

وأوضح الوزير أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن "شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة"، مشيداً بدور "بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكداً أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".

يُذكر أن القمة العربية الرابعة والثلاثين ستبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين يعلق على قمة بغداد برسالة خطية خاصة
الجامعة العربية: العراق قدم قمة مميزة.. واستقراره قوة للعرب جميعاً
رئيس الوزراء اللبناني يشيد بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي
النائب مختار الموسوي : هناك عدد كبير من المقابر الجماعية لم يُكتشف حتى الآن
عمان تشيد بالدور الفاعل الذي تضطلع به بغداد في دعم العمل العربي
رئيس الجمهورية للرئيس الفلسطيني: قمة بغداد تمهد لإدامة التضامن مع القضية الفلسطينية
النقل تسلم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية
وزارة التعليم العالي: إطلاق جائزة التعليم العالي للغة العربية وآدابها
وزير الكهرباء يفتتح محطة غرب بغداد
حالة الطقس: صحو وتصاعد غبار وارتفاع تدريجي في الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك