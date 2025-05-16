رئيس الوزراء اللبناني يشيد بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي

أشاد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، بدور بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي، فيما أكد أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، نواف سلام، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الموافق 17 أيار".

وأضاف البيان، أنه "شارك في مراسم الاستقبال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، حيث رحب فؤاد حسين بالدكتور نواف سلام، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان"، مشيراً إلى "الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العربية في تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء".

وأوضح الوزير أن "انعقاد القمة في بغداد يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ما يستدعي تعزيز التشاور العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن "شكره وامتنانه لحكومة وشعب العراق على حفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة المبذولة لتنظيم القمة"، مشيداً بدور "بغداد التاريخي في لمّ الشمل العربي وبناء جسور التعاون بين الأشقاء، ومؤكداً أهمية تعزيز التنسيق العربي لمواجهة القضايا الراهنة والتحديات المشتركة".

يُذكر أن القمة العربية الرابعة والثلاثين ستبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية في المنطقة.