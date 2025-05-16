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النقل تسلم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية


 

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن تسليم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية، فيما أشارت إلى أن لجان الاستملاك الفرعية ستشرع بإجراءات جرد واستملاك الأراضي لتهيئة متطلبات تنفيذ المشروع، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنها "سلّمت وبتوجيه من الوزير رزاق محيبس السعداوي، خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية (ورقيا والكترونيًا) إلى الحكومات المحلية في محافظات ذي قار ، المثنى ، والديوانية ، البصرة"، مبينة، أن "ذلك جاء من أجل الإسراع بالمباشرة في مشروع طريق التنمية".

وأضافت، أن "الفرق توجهت إلى المحافظات الجنوبية المذكورة وتزويدها بخرائط الكادسترو (ورقيا والكترونيا) مؤشرًا عليها إحداثيات خط المركز لمسار مشروع طريق التنمية مع جدول بأرقام القطع والمقاطعات للأراضي التي تقع ضمن مسار الطريق".

وذكرت، أن "مدير عام السكك مكي جابر سلم محافظ ذي قار وكالة ماجد العتابي الخرائط والمعلومات ضمن حدود المحافظة"، موضحة، أنه "تم توجيه فريق آخر من الوزارة ضم مدير مشروع طريق التنمية وسكرتارية المجلس الوزاري لمشروع طريق التنمية إلى محافظات، الديوانية ، البصرة والمثنى، وأيضًا جرى تسليم الحكومات المحلية فيهما خرائط الكادسترو (ورقيا والكترونيًا)".

كما أوضحت أنه "من المقرر أن تبدأ لجان الاستملاك الفرعية برئاسة المحافظين في (ذي قار ، المثنى ، الديوانية ، البصرة) وعضوية الجهات المعنية بالشروع بإجراءات جرد واستملاك الأراضي كخطوة مهمة بتهيئة متطلبات تنفيذ المشروع".

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النقل تسلم 4 محافظات خرائط الكادسترو الخاصة بمشروع طريق التنمية
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