حالة الطقس: صحو وتصاعد غبار وارتفاع تدريجي في الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام المقبلة في عموم البلاد، مشيرة إلى أجواء صحوة وتباين في درجات الحرارة، مع احتمالية تصاعد للغبار في بعض المناطق، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن طقس يوم السبت سيكون صحوا مع ظهور بعض القطع من الغيوم في جميع المحافظات، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا في المناطق الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في تلك المناطق"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية.

وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم السبت:

دهوك: 33 مئوية

السليمانية: 35

كركوك: 36

نينوى، الأنبار، كربلاء، النجف: 37

بغداد، صلاح الدين، بابل، واسط: 38

ديالى، المثنى، الديوانية: 39

ذي قار: 40

ميسان، البصرة: 41

كما أوضح البيان أن طقس يوم الأحد سيكون أيضا صحوا مع بعض الغيوم، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية في المناطق الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في الجنوب، لافتا إلى أن درجات الحرارة سترتفع في المناطق الوسطى والجنوبية بعدة درجات، كما ترتفع بشكل طفيف في الشمال.

أما طقس يوم الاثنين، فسيكون صحوا بشكل عام، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، في حين تنخفض درجات الحرارة قليلا في المناطق الوسطى والشمالية، وتبقى مقاربة في الجنوبية.

فيما ختمت الهيئة تقريرها بالإشارة إلى أن طقس يوم الثلاثاء سيستمر صحوا، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة، واستقرار درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد.