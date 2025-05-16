مفوضية الانتخابات تسلم قوائم المرشحين للانتخابات في 25 أيار

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عن بدء تسليم قوائم المرشحين للانتخابات من التحالفات والأحزاب والمرشحين المنفردين اعتبارا من 25 أيار الجاري ولمدة شهر في وقت سجلت فيه المفوضية ارتفاعا كبيرا في أعداد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية، حيث ذكر رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن مجلس المفوضين قرر بدء تسليم قوائم المرشحين اعتبارا من 25 أيار الجاري ولغاية 24 حزيران المقبل وتشمل القوائم مرشحي التحالفات والأحزاب إلى جانب المرشحين المنفردين.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية وسجلوا بايومتريا بلغ مليونا و214 ألف شخص في ظل إقبال ملحوظ على مراكز التسجيل في عدد من المحافظات من بينها بغداد ونينوى والبصرة والتي تضم أكثر من 4 ملايين مواطن لم يحدثوا بياناتهم بعد.