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المتحدث باسم الحكومة: وزراء الخارجية العرب اقروا خمس مبادرات عراقية


اعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي :" ان وزراء الخارجية العرب ناقشوا في الجلسة المغلقة النظر في جدول أعمال القمة العربية ،واقروا خمس مبادرات عراقية ".

وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية :" ان جدول الاعمال تضمن ثمانية بنود رئيسة ، تشمل ملفات العمل العربي وفي مقدمتها قضية فلسطين "، مشيرا الى :" ان المشروعات سترفع الى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول على مستوى القمة".

وتابع:" ان البرنامج الوزاري المرفوع الى القادة يتضمن القضية الفلسطينية والصراع العربي مع الكيان الصهيوني ".

واشار الى ان البرنامج الوزاري ، يتضمن كذلك الشؤون العربية والأمن القومي ويتضمن 11 قضية او أزمة عربية بتفاصيلها ، و ملفات التغيرات المناخية والامن العربي المشترك ".

وتابع :" ان المجلس الوزاري اقر خمس مبادرات عراقية وصادق عليها ، هي :

- مبادرة تأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب

- مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات

- مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة الجريمة الوطنية

- مبادرة إنشاء غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك

- مبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي واعادة الاعمار من آثار الازمات.

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