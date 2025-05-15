المتحدث باسم الحكومة: وزراء الخارجية العرب اقروا خمس مبادرات عراقية

اعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي :" ان وزراء الخارجية العرب ناقشوا في الجلسة المغلقة النظر في جدول أعمال القمة العربية ،واقروا خمس مبادرات عراقية ".
وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية :" ان جدول الاعمال تضمن ثمانية بنود رئيسة ، تشمل ملفات العمل العربي وفي مقدمتها قضية فلسطين "، مشيرا الى :" ان المشروعات سترفع الى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول على مستوى القمة".
وتابع:" ان البرنامج الوزاري المرفوع الى القادة يتضمن القضية الفلسطينية والصراع العربي مع الكيان الصهيوني ".
واشار الى ان البرنامج الوزاري ، يتضمن كذلك الشؤون العربية والأمن القومي ويتضمن 11 قضية او أزمة عربية بتفاصيلها ، و ملفات التغيرات المناخية والامن العربي المشترك ".
وتابع :" ان المجلس الوزاري اقر خمس مبادرات عراقية وصادق عليها ، هي :
- مبادرة تأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب
- مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات
- مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة الجريمة الوطنية
- مبادرة إنشاء غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك
- مبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي واعادة الاعمار من آثار الازمات.
https://telegram.me/buratha