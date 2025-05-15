مجلس المفوضين يحدد مدة استلام قوائم المرشحين للانتخابات

حدد مجلس المفوضين، اليوم الخميس، مدة تزيد عن شهر واحد لتسلم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقرر المجلس، كما أظهرت وثيقة رسمية أن "يكون موعد استلام قوائم المرشحين للقوائم المفتوحة والقوائم المنفردة لانتخابات مجلس النواب 2025، للفترة من 25 أيار الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 24 حزيران المقبل".

وكلف مجلس المفوضين الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات بـ"اتخاذ ما يلزم".