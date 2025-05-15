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مبعوث بوتين يصل الى بغداد للمشاركة في القمة العربية


وصل الى بغداد اليوم المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وكان باستقباله بمطار بغداد الدولي وكيل وزارة الخارجية محمد حسين بحر العلوم .

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، ان :"زيارة بوغدانوف تأتي تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في فعاليات القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، التي تستضيفها العاصمة بغداد بعد غد السبت بصفته ممثلاً عن الجانب الروسي في الجلسات الخاصة بالشركاء الدوليين".

واضافت في بيانها انه جرى خلال الاستقبال التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا، وحرص الجانبين على تعزيز التنسيق الثنائي والإقليمي، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والسلام في المنطقة".

واوضحت الخارجية في بيانها ان "مشاركة روسيا في القمة تؤكد حرصها على مواصلة الحوار مع الدول العربية وتعزيز الشراكة مع جامعة الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"

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