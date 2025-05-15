الإطاحة بمتهم اختلس أكثر من مليار دينار من إيرادات وأمانات جمارك البصرة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (15 ايار 2025)، تنفيذ مُذكَْرة القبض الصادرة بحقّ أمين صندوق سابق في مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لاختلاسه ملياراً وربع مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "ألَّفت لجنةً تدقيقيَّـةً؛ لتدقيق الإيرادات والأمانات الخاصة بمركز كمرك الشلامجة وكمرك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركيَّـة (سفوان، وأم قصر الأوسط، وساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر) للسنوات (2022 و 2023 و 2024)".

واضافت أنَّ "أعمال اللجنة التدقيقيَّة كشفت، بعد إجراء عمليَّات التقصِّي والتدقيق، عن وجود نقصٍ بأموال وإيرادات أمانات تلك الكمارك يُقدَّر بـ (1.229.501.000) مليار دينار"، مُبيِّـنةً أن "أمين صندوق سابقاً في مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة هو من أقدم على اختلاسها".

وتابعت إنَّ "إجراءات اللجنة تمخَّض عنها صدور قرارٍ قضائيٍّ بالقبض والتفتيش على أمين صندوق مُديريَّـة كمرك المنطقة الجنوبيَّـة السابق، مُنوّهةً بتمكُّن ملاكاتها من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتَّهم وتدوين أقوله أصولياً".

واكدت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".