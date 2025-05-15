مسعود بارزاني يهاجم بغداد.. الحكم الديكتاتوري لن ينجح أبداً

شن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس (15 أيار 2025)، هجوما لاذعا على حكومة المركز في بغداد، معتبرا ما وصفه بالحكم الديكتاتوري انه لن ينجح أبدا.

وقال بارزاني في كلمة له في مؤتمر دمج منظمتي الطلبة والشباب في أربيل إنه "لن نقبل بعد الآن هذه المعاملة في قضية الرواتب"، مطالبا بالالتزام بالدستور العراقي.

وأضاف أن " الشعب الكردي لم يثور من أجل الرواتب ولن يتوسلها من بغداد، مبينا أنه يجب إجراء تعداد سكاني شفاف إذا لم تنجح الشراكة". وتابع بارزاني أنه "لا يمكن حكم العراق دون الشراكة والتوازن، وأي طرف يريد أن يحكم في العراق بالأغلبية لن ينجح".

وفي كل شهر تتجدد مشكلة الرواتب بين المركز والإقليم ورغم الاتفاق بين الطرفين على حلها، لكن الاتفاق ظل حبرا على ورق.

كما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن مسؤولية كل منهما بوضع العراقيل شهريا، وعدم الجدية بحل هذه المشكلة التي يتحمل المواطن وحده تبعاتها.