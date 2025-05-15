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وزير الخارجية يشدد على تغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن المنطقة العربية


شدد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (15 أيّار 2025)، على تغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن المنطقة العربية.

وقال حسين في كلمة اثناء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة- الدورة الـ34 الذي يعقد في العاصمة بغداد  إن "اجتماعنا اليوم يأتي في مرحلة حساسة من تأريخ الأمة العربية تتطلب توحيد جهودنا"، مبينا، أن "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية والعراق يجدد مواقفه السابقة ودعمه للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمته القدس الشريف".

واشار حسين الى أن "ضرورة للسماح بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وإعادة عمل منظمات الإغاثة"، مؤكدا، أن "العراق يشيد بمخرجات الاجتماع السابق للقمة العربية بشأن فلسطين ويقدم دعمه للخطة المقدمة من مصر".

وأضاف، أن "العراق يرحب بعقد المؤتمر الدولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة"، لافتا الى، أن "العراق يدعم جهود تحقيق الاستقرار في سوريا".

وأكمل حسين، أن "العراق يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا"، كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إلى وقف الاعتداءات الصهيونية على سوريا"، مستدركا، أنه "ندعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي السورية بما فيها الجولان".

وأكد، أن "العراق يؤكد وقوفه إلى جانب لبنان"، متابعا، أن "العراق يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سيادة لبنان".

واردف حسين، أن "العراق يعلن تضامنه مع السودان ودعمه لسيادته"، منوها على أن "العراق يدعم الحكومة الليبية في حماية أرضها وإخراج القوات الأجنبية منها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية".

ولفت وزير الخارجية، الى أن "العراق يدعو إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار باليمن ويدعم جهود عُمان في وساطتها للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن وتسهيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "العراق يجدد دعمه لحكومة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق السلام في البلاد".

وقال، إن "الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعوننا للعمل معاً للحوار وتغليب الدبلوماسية والتعاون"، منوها على أن "العراق يقترح تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية من العراق والبحرين وأمانة جامعة الدول العربية وكل الدول العربية الراغبة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات".

وشدد حسين على "تغليب لغة الحوار للحفاظ على أمن المنطقة العربية"، منبها على، أنه "نمر بمرحلة حساسة جدا تتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة".

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