أبو الغيط: الدول العربية تعقد امالا كبيرة على قمة بغداد

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس (15 أيار 2025)، أن الدول العربية تعقد امال كبيرة على قمة بغداد.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في بغداد تابعتها "بغداد اليوم" إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم اضطراباً كبيراً، مبيناً أن قمة بغداد تنعقد عليها آمال كبيرة".

وأضاف أن "شهداء فلسطين هم شهداؤنا وقضيتهم هي قضية الأمة العربية ونتطلع لرسالة موحدة من هذه القمة لوقف حرب الإبادة فوراً"، مشيرا الى أن "رسالتنا يتعين عليها أن تكون واحدة ورؤية مشتركة موحدة".

وأوضح أبو الغيط أن "المواطن العربي ينتظر من القمة العربية في بغداد الكثير من القرارات التي تخدم مصالح الشعوب العربية".

وتسلم العراق، اليوم الخميس من دولة البحرين رئاسة القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة/ الدورة العادية الرابعة والثلاثين، الذي عقد اليوم في بغداد.