البنك المركزي يخصص رقماً للشكاوى بشأن الدولار للحجاج المسافرين

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الخميس عن تخصيص رقم هاتفي لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بدولار المسافر الخاص بالحج وذلك حصرا لهذا الغرض، حيث ذكر البنك في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تطبيق أفضل الممارسات المهنية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين بهدف تسهيل إجراءات استلام المبالغ المخصصة للحجاج ومعالجة المعوقات التي قد تواجههم خاصة خلال أيام العطل الرسمية التي تستمر حتى انتهاء موسم الحج.

فيما لفت البنك إلى إمكانية التواصل عبر الرقم التالي: 07717653204 مؤكدا أن هذا الرقم مخصص حصريا لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بدولار المسافر الخاص بالحج.