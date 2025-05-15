التعليم العالي تعلن بدء التقديم إلى الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا بدأت عبر الرابط (https://adm.rdd.edu.iq) ،اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2025/5/15 ولغاية 2025/6/10 وفق توقيتات التقديم والقبول للعام الدراسي 2026/2025".

وأضافت أن "برامج الدراسات العليا المفتوحة تبلغ (2422) برنامجاً دراسياً في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية"، داعية الطلبة المؤهلين للتقديم "إلى الاستعداد العلمي الممكن تحقيقاً لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي الذي سيجرى يوم الاثنين الموافق 2025/6/30".