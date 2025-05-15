هيئة الحج تعلن عبور أولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، عبور الوجبة الأولى من قوافل الحجاج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي، للتوجه الى الديار المقدسة، حيث ذكرت الهيئة في بيان لها، أنه "بإشراف رئيس الهيئة، الشيخ سامي المسعودي تم تفويج 4581 حاجاً وحاجة اليوم، عبر 192 حافلة تم تخصيصها لنقل الحجاج، تمتاز بحداثتها وتوفر سبل الراحة فيها، فيما ستتبعها رحلات يومية منظمة"".

وأشارت الى، أن" جميع الحافلات يوجد فيها نظام تتبع (GPS) من أجل متابعة حركة الحافلات منذ لحظة انطلاقها من المحافظات ولغاية وصولها الى بيت الله الحرام، وأيضا خلال أيام المشاعر المقدسة ولحين عودة الحجاج بسلام الى الوطن".

وأضافت الهيئة، أنه" في هذا العام وللمرة الأولى بتاريخ عمل الهيئة تم تجهيز الحافلات بأجهزة إنترنت (واي فاي) تعمل فور دخول الحافلات لأراضي المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الخدمة الى إدامة التواصل بين الحاج وذويه والاطمئنان عليه خلال رحلته العبادية للبيت المعمور".

وأوضحت الهيئة، أن" عملية تفويج الحجاج سارت بانسيابية عالية، وسط تكامل جهود كوادر الهيئة والجهات الساندة بمختلف عناوينها، مبينة أن "عملية التفويج البري ستنتهي في يوم 23 أيار الجاري".

وأشادت الهيئة، "بدور القوات الأمنية كافة والحشد الشعبي، وطيران الجيش، في تأمين قوافل الحجاج وتسهيل حركتهم، وكذلك إدارات كافة المحافظات التي بذلت جهوداً ساندة لإنجاح خطة تفويج حجاج البر".